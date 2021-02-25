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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Александр Большунов стал четвертым в спринте на чемпионате мира

Еще один россиянин Сергей Устюгов занял пятое место
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

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Победил норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию в финале за 3 минуты 1,30 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Эрик Вальнес (+0,66) и Ховард Таугбель (+0,80). Большунов проиграл 5,92 секунды. Россиянин Сергей Устюгов стал пятым (+17,41), Глеб Ретивых не сумел преодолеть стадию полуфинала, Александр Терентьев завершил борьбу в четвертьфинале. Клебо стал первым лыжником в истории, который защитил титул чемпиона мира в спринте, а сборная Норвегии стала первой командой, занявшей весь пьедестал в спринте на чемпионате мира.

В женской части соревнований победу одержала шведская лыжница Йонна Сундлинг, россиянки не сумели выйти в полуфинал. На стадии четвертьфинала борьбу завершили Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

После двух спринтерских гонок лидерство в медальном зачете захватили норвежцы, в активе которых одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда. Вторыми идут шведы (1-0-0), третьими - словенцы (0-0-1). В активе россиян нет наград.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия1214
Швеция1001
Словения0011

 

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Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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