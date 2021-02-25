Фигурист Коляда сдал повторный тест на COVID-19 и ждет вылета на турнир в Гаагу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, а также его тренер Татьяна Прокофьева сдали повторный тест на коронавирус в аэропорту "Шереметьево", они рассчитывают вылететь на турнир серии "Челленджер" в Гаагу вечерним рейсом. Об этом ТАСС сообщила Прокофьева.

Ранее стало известно, что Коляда и Прокофьева не смогли вовремя улететь на соревнования из-за новых правил перелета в ряд стран, в числе которых оказались и Нидерланды, - вылетающие должны иметь на руках экспресс-тест, сделанный не позднее чем за четыре часа до вылета. Турнир в Гааге стартует 25 февраля, соревнования мужчин начнутся 26 февраля.

"Нами перед вылетом было оформлено такое количество документов, что новые правила, вступившие с 28 января, мы упустили. Поняв, что можем не успеть на пересадку из-за экспресс-теста, записались на тестирование в "Шереметьево" и оплатили тест еще в Санкт-Петербурге перед вылетом, но не успели - багаж получили в 7:37 мск, а самолет в Гаагу улетал уже в девять утра, - рассказала Прокофьева. - Конечно, компания-перевозчик не имела права нарушать правила, да и мы понимали - успеть уже нереально, хотя и попытались сделать невозможное. Понимаем, мы не одни, кто оказался в такой ситуации, но строгость правил сейчас совершенно оправдана".

"Сейчас мы снова сдали тест - он был запланирован четко в соответствии с нашим следующим рейсом в Нидерланды. И огромное спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, которая помогла нам справиться в сложившейся ситуации. Настроение хорошее, настроены позитивно, ждем вылета. По прилете тест будем сдавать еще раз", - сообщила Прокофьева.