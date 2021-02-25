В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2021/22 будут играть 20 команд

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Двадцать клубов будут выступать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне. Об этом журналистам сообщил президент лиги Александр Алаев.

ФНЛ является вторым по силе дивизионом России, в розыгрыше принимают участие 22 команды. В четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Алаев был избран новым президентом ФНЛ.

"Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за "гладкий" турнир. Общался перед выборами, многие клубы склоняются к 20 командам. Мы не будем вводить ограничения для желающих играть в ФНЛ", - сказал Алаев.

"Мы выбрали показатели [бюджет клубов ФНЛ от 300 млн рублей] и будем стремиться к ним. Точкой контроля будет 2024 год. Не просто Александр Алаев возглавил ФНЛ, а совместно с командой РФС. Проще реализовать потенциал, когда являешься генсеком РФС", - добавил президент лиги.