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Фигурное катание

Танцоры Шевченко и Еременко снялись с финала Кубка России по фигурному катанию

Соревнования пройдут 27-28 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софья Шевченко / Игорь Еременко снялся с финала Кубка России по фигурному катанию по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Александр Свинин.

Шевченко и Еременко, которые тренируются в группе Ирины Жук и Александра Свинина, стали четвертыми на декабрьском чемпионате России в Челябинске.

"Соня болела коронавирусной инфекцией, только вчера вышла на лед. Сейчас тесты у нее отрицательные, но последствия все равно есть, в частности с дыхание. Поэтому в финале Кубка России они не выступят", - рассказал Свинин.

Финал Кубка России стартует на московской арене "Мегаспорт" 27 февраля и завершатся 28 февраля.

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