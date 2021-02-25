Танцоры Шевченко и Еременко снялись с финала Кубка России по фигурному катанию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софья Шевченко / Игорь Еременко снялся с финала Кубка России по фигурному катанию по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Александр Свинин.

Шевченко и Еременко, которые тренируются в группе Ирины Жук и Александра Свинина, стали четвертыми на декабрьском чемпионате России в Челябинске.

"Соня болела коронавирусной инфекцией, только вчера вышла на лед. Сейчас тесты у нее отрицательные, но последствия все равно есть, в частности с дыхание. Поэтому в финале Кубка России они не выступят", - рассказал Свинин.

Финал Кубка России стартует на московской арене "Мегаспорт" 27 февраля и завершатся 28 февраля.