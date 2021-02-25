Федун: Квинси Промес способен украсить игру любой команды

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс".

"Промес - это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу, - сказал Федун. - Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из "Спартака", я сказал ему: "Возвращайся, потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно". Очень рад, что Квинси снова с нами".

Промес играл за "Аякс" с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.