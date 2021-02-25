Крянин: добравшийся до финала спринта лыжник Устюгов доказал, что россияне боли не боятся

Устюгов, выступающий за ХМАО на внутрироссийских соревнованиях, накануне старта чемпионата мира в германском Оберстдорфе получил травму ноги после падения на воскресной тренировке. Решение о его участии в спринтерской гонке было принято за день до старта.

"Сергей выступил сегодня очень достойно, но в чем-то ему немного и не повезло. Сейчас нужно, чтобы он оценил свое состояние, после чего будет приниматься совместное с тренерским штабом решение о возможности дальнейшего участия в соревнованиях", - сказал Крянин.

"Конечно, было бы очень здорово, если бы Устюгов выиграл сегодня медаль. Но он вышел на гонку с повреждением и показал свой характер. Доказал, что наши боли не боятся, и достойно выступил", - добавил собеседник ТАСС.

Устюгов на чемпионате мира 2017 года выиграл две золотых награды. Мировое первенство в германском Оберстдорфе завершится 7 марта.