Александр Большунов отказался общаться с прессой после спринта на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов отказался от общения с прессой после спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Александр Большунов стал четвертым в спринте на чемпионате мира

Большунов в финале занял четвертое место, уступив трем норвежским лыжникам. Победу одержал Йоханнес Клебо, два последующих места заняли Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

После финиша российский лыжник отказался посещать микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы.

Большунову 24 года, он является двукратным обладателем Кубка мира, победителем многодневки "Тур де Ски", однако на его счету нет ни одного золота чемпионата мира и Олимпийских игр. Его ровесник Клебо завоевал четвертое золото чемпионата мира, норвежец - трехкратный олимпийский чемпион.