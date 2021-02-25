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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Александр Большунов отказался общаться с прессой после спринта на чемпионате мира

Российский лыжник занял четвертое место в финальной гонке
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов отказался от общения с прессой после спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Большунов в финале занял четвертое место, уступив трем норвежским лыжникам. Победу одержал Йоханнес Клебо, два последующих места заняли Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

После финиша российский лыжник отказался посещать микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы.

Большунову 24 года, он является двукратным обладателем Кубка мира, победителем многодневки "Тур де Ски", однако на его счету нет ни одного золота чемпионата мира и Олимпийских игр. Его ровесник Клебо завоевал четвертое золото чемпионата мира, норвежец - трехкратный олимпийский чемпион.

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Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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