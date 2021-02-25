Бородавко: последствия простуды сказались на выступлении Большунова в финале спринта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной России Александр Большунов, досрочно выигравший Кубок мира по лыжным гонкам, не смог стать призером чемпионата мира в личном спринте, в том числе из-за последствий перенесенной простуды. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Победил в личном спринте классическим стилем норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию в финале за 3 минуты 1,30 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Эрик Вальнес (+0,66) и Ховард Таугбель (+0,80). Большунов проиграл 5,92 секунды.

"Саша был очень близок к медали. На финал его физически немножко не хватило. Думаю, что сказываются последствия легкой простуды, из-за которой он не смог проделать скоростную работу", - сказал Бородавко.

"Но и у норвежцев три очень сильных спортсмена, которые специализируются в спринте. Они и были фаворитами. С лыжами у нас было все хорошо, лыжи работали на уровне", - добавил тренер.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Чемпионат мира в германском Оберстдорфе завершится 7 марта.