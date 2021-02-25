Бородавко верит, что лыжница Непряева подойдет в оптимальной форме ко второй половине ЧМ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко надеется, что Наталья Непряева подойдет в оптимальной форме ко второй половине чемпионата мира в Германии. Об этом он сообщил ТАСС.

Непряева при подготовке к турниру восстанавливалась после перелома руки, который она получила 29 января в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. В четверг россиянки Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Татьяна Сорина не смогли выйти в полуфинал спринта классическим стилем.

"Наталья на сборе занималась с одной рукой, не было проделано скоростной работы. Надеемся, что за счет стартов она будет набирать форму и ко второй половине чемпионата подойдет в оптимальной форме", - сказал Бородавко.

28 февраля состоится женский командный спринт, Бородавко рассказал, когда будет выбран состав: "Сегодня будет тренерский совет, и мы определим, кто будет бежать. Кто-то будет готовиться к спринтерской эстафете и пропустит скиатлон, кто-то побежит скиатлон".

Непряевой 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, дважды (скиатлон и эстафета) завоевывала бронзу на чемпионате мира 2019 года.