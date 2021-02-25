Устюгов: за два дня до спринта был уверен, что травма не даст выступить на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов за два дня до первой гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе был уверен, что травма не позволит ему выступить на турнире. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Устюгов в спринте занял пятое место. При подготовке к турниру он повредил заднюю поверхность бедра, упав на одной из тренировок.

"Меня в первую очередь беспокоила нога, я понял, что либо дернул, либо надорвал мышцу. Думал, что на этом чемпионат мира для меня закончится, так и не начавшись. Но в итоге спасибо докторам и массажистам, если бы не они, то на старт я бы сегодня точно не вышел и завтра бы просто улетел домой", - сказал Устюгов.

"23-го числа на тренировке я понял, что сто процентов не побегу, я не был готов бежать. Но [тренер] Маркус [Крамер] предложил подождать сутки, поскольку ситуация могла измениться. Тогда мир для меня перевернулся, был мандраж, я понимал, что я проиграл, даже не начиная турнир", - рассказал двукратный чемпион мира.

По его словам, в возможность выступить в спринте он поверил только во время тренировки накануне старта. "На следующий день, собираясь на тренировку, у меня было волнение как перед самым важным стартом всей моей жизни. Я нервничал, потел. И когда началась тренировка, то я был самым счастливым человеком на земле, поскольку я чувствовал силы в ноге, понимал, что у меня может что-то получиться", - отметил спортсмен.

Устюгов на чемпионате мира еще может выступить в командном спринте.