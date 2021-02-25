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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник отметил, что отдал много сил подготовке к чемпионату мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на финальном этапе Кубка мира. Об этом он заявил журналистам после выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира, в которой занял пятое место.

"Финал Кубка мира у меня в планах не стоит, - сказал Устюгов. - Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь - мой потолок. После мне нужно немного отдохнуть, слишком много сил и нервов я отдал этой подготовке. Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира".

Финал Кубка мира по лыжным гонкам изначально должен был пройти в Пекине в марте, однако затем был перенесен в Норвегию. Норвежская сторона должна была принять два последних этапа турнира, но из-за ситуации с коронавирусом отказалась от проведения соревнований. Предпоследний этап вместо Осло примет Швейцария, место проведения финала Кубка мира на данный момент не определено.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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