Футболист "Спартака" Промес не исключил, что может получить российское гражданство

"Был бы выбор, почему нет, - сказал Промес. - Я в сердце уже русский. Бумага - это уже другое".

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс". С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Мне действительно было очень тяжело покинуть "Спартак". Тогда я говорил, что уйду, только когда мы станем чемпионами. Сейчас я могу сказать то же самое", - подчеркнул Промес.

"Здесь сыграла какая-то судьба, какие-то законы Вселенной. В первый год в Нидерландах я очень много забивал, в том числе и в Лиге чемпионов. Второй сезон у меня не задался, потом агент мне сказал, что "Спартак" снова мной заинтересован. Я решил, что это судьба, очень рад вернуться сюда и чувствую здесь себя как дома", - добавил футболист.

Промес сообщил, что инициатива о возвращении в "Спартак" принадлежала ему самому. "Я сказал нескольким футболистам, что "Спартак" мною заинтересован и я хочу вернуться. Они видели, что каждый раз, когда я говорил слово "Спартак", у меня появлялась улыбка на лице. Потом уже я подошел к тренеру и сказал, что моя мечта - вернуться в "Спартак", - заключил Промес.