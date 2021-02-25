Устюгов заявил, что лучше завершит карьеру, чем перейдет в группу к тренеру Большунова

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов лучше завершит карьеру, чем перейдет в группу к Юрию Бородавко - тренеру лучшего на сегодня российского лыжника Александра Большунова. Об этом он рассказал журналистам после спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, в которой он занял пятое место.

Большунов, который является двукратным победителем Кубка мира, занял четвертое место.

"Меня до сих пор уговаривают идти к Юрию Викторовичу, - сказал Устюгов. - Но я уже взрослый спортсмен и понимаю, что если кого-то не устраивают мои результаты, то мне проще завязать. Я просто не выдержу его нагрузки, о чем говорю честно. Я не молодой спортсмен, не в том состоянии".

"Речь идет о том, чтобы я шел даже не к Юрию Викторовичу, а в пару к Александру Большунову, но, насколько я знаю, ему пара и не нужна. Да и не возьмет меня Юрий Викторович, мы же друг друга прекрасно знаем - я порядка трех месяцев готовился у него в юниорском возрасте. Помню, тогда три дня проходил как ковбой - с согнутыми ногами, это я запомнил на всю жизнь. Поэтому если мне сейчас скажут идти к нему тренироваться, то я лучше брошу лыжи в угол и уйду. Я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше", - добавил он.

Устюгов считает, что к лыжникам в тренировках необходим индивидуальный подход. "Я не лучший друг Александра Большунова, я не знаю, как он тренируется. Как и вы, я наслышан, что он тренируется много и один и что ребят, которые хотят зацепиться с ним на тренировке, он просто старается игнорить. Все сугубо индивидуально. Даже в командном виде спорта футболе все игроки выполняют разную нагрузку", - заметил Устюгов.