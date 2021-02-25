Премьер-лига примет участие в дискуссии УЕФА по реформе Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига вместе с остальными европейскими чемпионатами примет участие в переговорах с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об изменении формата Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал коммерческий директор лиги Евгений Савин.

Ожидается, что формат Лиги чемпионов будет кардинально изменен с 2024 года. В первую очередь реформы коснутся групповой стадии, планируется, что число участников увеличится до 36. По мнению экспертов, изменения усложнят попадание в главный еврокубок для команд из лиг, находящихся за пределами топ-5.

"Мы эту тему обсуждали с клубами. УЕФА проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами. Внутри лиги мы обменялись мнениями, на следующей неделе еще один раунд переговоров. Возможно, с представителями УЕФА", - сказал Прядкин.

"Нам не хотелось бы оглашать наши предложения, сам проект со стороны УЕФА носит только общие очертания. Многие конкретные детали, особенно количество денег, календарь матчей и аксесс-лист, пока не сформулированы. Ждем более подробной информации от УЕФА и будем отстаивать свою позицию", - добавил он.