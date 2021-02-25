"Краснодар" арендовал у "Ростова" вратаря Бабурина

ТАСС, 25 февраля. Голкипер Егор Бабурин перешел в футбольный клуб "Краснодар" из "Ростова" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Арендное соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до 31 мая 2021 года.

Бабурин также выступал за петербургский "Зенит" и казанский "Рубин", в составе "Ростова" в текущем сезоне провел четыре матча. Также в его активе пять матчей за сборную России среди игроков не старше 21 года.

Основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов получил травму, голкипер вернется в основную группу не ранее чем через две недели.