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Футбол в России

"Краснодар" арендовал у "Ростова" вратаря Бабурина

Основной голкипер команды Матвей Сафонов травмирован
Егор Бабурин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Егор Бабурин
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Голкипер Егор Бабурин перешел в футбольный клуб "Краснодар" из "Ростова" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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Арендное соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до 31 мая 2021 года.

Бабурин также выступал за петербургский "Зенит" и казанский "Рубин", в составе "Ростова" в текущем сезоне провел четыре матча. Также в его активе пять матчей за сборную России среди игроков не старше 21 года.

Основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов получил травму, голкипер вернется в основную группу не ранее чем через две недели.

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