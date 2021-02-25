Сергей Устюгов сходит в церковь, чтобы прервать черную полосу в своей карьере лыжника

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пообещал сходить в церковь, чтобы прервать черную полосу в карьере. Об этом он заявил журналистам после выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе, в которой он занял пятое место.

Устюгов после коронавируса был вынужден пропустить большую часть сезона, при подготовке к чемпионату мира он травмировал ногу, что чуть не лишило его возможности выступить на турнире. Предыдущие два сезона его также преследовали проблемы со здоровьем, кроме того, он без объяснения причины не был приглашен на Олимпийские игры 2018 года.

"Это жизнь, от этого никуда не убежать. Ничего страшного, значит, бог меня готовит к чему-то другому. Надо принять все, как есть", - сказал Устюгов.

"Когда это случается уже не в первый раз, то сил переживать и думать, кому я насолил, уже нет, становится уже все равно, потому что иначе никаких эмоций не хватит", - добавил он.

Устюгов рассказал, что после чемпионата мира обязательно посетит церковь. "В церкви мне от запаха становится не по себе, но по приезде домой надо обязательно будет сходить. Посмотрим, что изменится в следующему году", - заметил он.