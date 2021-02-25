Казарцев: у судей особое отношение к футболистам сборной России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Футбольный арбитр Тинькофф - Российской премьер-лиги Василий Казарцев отметил, что на футбольном поле сложнее всего найти подход к игрокам сборной России. Комментарий Казарцева приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Сложнее всего найти подход, наверное, к игрокам из сборной России. К ним нужно какое-то особое отношение. Чувствуется, что они уже много достигли, а наша задача как судей - помогать им, чтобы они чувствовали защиту и показывали лучшие качества. На персоналии не буду переходить. Всегда можно найти общий язык", - сказал Казарцев.

"Разным судьям сейчас часто задают вопросы, с кем из футболистов тяжело, кто проблемный. У каждого арбитра с опытом приходит, что никто из игроков не проблемный. С каждым можно найти общий язык, просто нужны ключики к взаимопониманию. Это часто удается делать. Не помню негатива в свой адрес даже после спорных или ошибочных решений", - добавил он.

Казарцева временно отстраняли после матча первого тура РПЛ между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2). В ближайшем туре он будет арбитром VAR на одной из встреч.