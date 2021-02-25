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ATP

Надаль пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы

Спортсмен отметил, что у него есть боли в спине
Рафаэль Надаль EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 25 февраля. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на турнире в нидерландском Роттердаме из-за проблем со спиной. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

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Надаль выступил на Открытом чемпионате Австралии, где в четвертьфинале проиграл греку Стефаносу Циципасу. Матч прошел 17 февраля.

"С большой печалью я вынужден отказаться от турнира в Роттердаме. Как известно большинству фанатов, в Австралии у меня были проблемы со спиной, которые начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли. Вернувшись в Испанию я посетил врача, и он вместе с командой посоветовал мне не играть на турнире", - написал Надаль.

Надаль располагается на второй строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал 86 титулов под эгидой организации, 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, четырежды - Открытый чемпионат США, дважды - Уимблдон, один раз - Открытый чемпионат Австралии.

Турнир в Роттердаме пройдет с 1 по 7 марта.

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Надаль, РафаэльATP
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