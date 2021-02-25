Казарцев: судья может получать подарки не дороже €150 от футбольных клубов

ТАСС, 25 февраля. Футбольный арбитр Василий Казарцев рассказал, что судьи Российской премьер-лиги имеют право получать подарки от команд, эквивалентные не более чем €150. Комментарий Казарцева приводит газета "Спорт-Экспресс".

"У нас в контракте прописано, что мы можем получить от команд подарок в эквиваленте 150 евро, это общемировая практика. Судьи могут принять сувениры или атрибутику от команд после матча. Многие команды благодарят после игры и приносят футболки, шарфы, вымпелы. Нормальная практика", - отметил Казарцев.

"Самый крутой подарок получил в декабре прошлого года, у меня был день рождения накануне матча "Динамо" - "Арсенал". Подарок был в виде красивой фарфоровой статуэтки Льва Яшина. Было приятно получить подарок на день рождения. Это было после матча", - отметил он.

Также арбитр рассказал, что получил подарки и после матча "Спартак" - "Сочи", по итогам которого его временно отстранили от работы на фоне скандала. "Традиционно подарили всем членам бригады шарф и футболку клуба", - сказал он.