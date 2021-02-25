{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Анри покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монреаль"

Французский специалист возглавлял команду с ноября 2019 года
Тьерри Анри AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
Описание
Тьерри Анри
© AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

ТАСС, 25 февраля. Француз Тьерри Анри покинул пост главного тренера клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что 43-летний специалист покинул пост по семейным обстоятельствам.

На прошлой неделе телеканал Sky Sports сообщал, что английский "Борнмут" намерен пригласить Анри на пост главного тренера. "Борнмут" в настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.

В минувшем сезоне "Монреаль" занял девятое место в таблице Восточной конференции MLS и проиграл в матче за выход в плей-офф клубу "Нью-Инглэнд" (1:2).

Анри возглавил "Монреаль" в ноябре 2019 года, подписав двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Француз ранее был ассистентом главного тренера сборной Бельгии , а также возглавлял "Монако".

В качестве футболиста Анри становился чемпионом мира 1998 года, а также серебряным призером мирового первенства 2006 года, в его активе золотая медаль чемпионата Европы 2000 года. Он выступал за "Монако", итальянский "Ювентус", английский "Арсенал", испанскую "Барселону" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз".

Теги
Мировой футбол
Футбол в России
Казарцев считает, что стал "негативным персонажем" из-за СМИ и некомпетентных людей
Арбитр столкнулся с волной ненависти болельщиков после скандального матча первого тура между "Спартаком" и "Сочи"
Читать полностью