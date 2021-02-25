Анри покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монреаль"

ТАСС, 25 февраля. Француз Тьерри Анри покинул пост главного тренера клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что 43-летний специалист покинул пост по семейным обстоятельствам.

На прошлой неделе телеканал Sky Sports сообщал, что английский "Борнмут" намерен пригласить Анри на пост главного тренера. "Борнмут" в настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.

В минувшем сезоне "Монреаль" занял девятое место в таблице Восточной конференции MLS и проиграл в матче за выход в плей-офф клубу "Нью-Инглэнд" (1:2).

Анри возглавил "Монреаль" в ноябре 2019 года, подписав двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Француз ранее был ассистентом главного тренера сборной Бельгии , а также возглавлял "Монако".

В качестве футболиста Анри становился чемпионом мира 1998 года, а также серебряным призером мирового первенства 2006 года, в его активе золотая медаль чемпионата Европы 2000 года. Он выступал за "Монако", итальянский "Ювентус", английский "Арсенал", испанскую "Барселону" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз".