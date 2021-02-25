Ретивых заявил, что FIS не реагирует на замечания сборной России по теме трактовки правил

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставляет без внимания обращения представителей сборной России по лыжным гонкам в связи с различной трактовкой правил при рассмотрении спорных моментов. Об этом журналистам на чемпионате мира в Оберстдорфе рассказал российский лыжник Глеб Ретивых.

Тема трактовки правил в последний раз была поднята российской командой 7 февраля, во время этапа Кубка мира в шведском Ульрисехамне. В полуфинале командного спринта Ретивых упал после контакта с Вернери Сухоненом, что не позволило российской команде выйти в решающую стадию. Финский лыжник избежал какого-либо наказания. После гонки тренер российской сборной Маркус Крамер еще раз обратился в FIS по вопросу трактовки правил.

"Никакой реакции нет, - сказал Ретивых. - Я уже говорил, что начиная с "Тур де Ски" Маркус по спорным вопросам постоянно приходил в FIS, поднимал ту или иную проблему. Но там каждый день новый взгляд на ситуацию", - сказал Ретивых.

"Должно быть единое решение, сейчас же FIS показывает, что во многих ситуациях присутствует небольшая расхлябанность: сегодня они дают желтую карточку, завтра - закроют глаза, а как только с русским спортсменом что-то происходит, мы начинаем жестко реагировать на эти моменты", - добавил он.