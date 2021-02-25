Лыжники из 58 регионов России примут участие в Деминском марафоне под Рыбинском

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Лыжники из 58 регионов России и шести стран примут участие в XIV Международном Ростех - Деминском лыжном марафоне, который пройдет 6 и 7 марта в Рыбинском районе Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В соревнованиях примут участие лыжники из 58 регионов России, а также представители Франции, Чехии, Словакии, Эстонии, Молдавии, Белоруссии. На золотую 50-километровую гонку свободным стилем, которая пройдет 6 марта, заявки подали рекордное число участников за все годы ее проведения - 2 265 человек. 7 марта программу откроет Baby-марафон, а закроет гонка Worldloppet на дистанцию 25 километров в классическом стиле", - говорится в сообщении.

Также 7 марта определятся сильнейшие спортсмены на дистанциях 2, 5 и 10 км. В качестве участников Деминского марафона уже зарегистрировались 3 515 человек, в том числе известные спортсмены, победители марафонов предыдущих лет.

Подготовка трассы началась в ноябре прошлого года. После тестовых стартов организаторы получили хорошие отзывы. В настоящее время идет расчистка территории, где будут организованы развлекательные мероприятия для гостей, а также мест стоянки транспортных средств.

"Почетными гостями рыбинских международных стартов станут четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов, российская лыжница, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года Наталья Коростелева, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев, победитель Универсиады, чемпион мира среди молодежи до 23 лет Рауль Шакирзянов и другие известные спортсмены", - уточняет пресс-служба.

Деминский марафон - крупнейший лыжный марафон России, который включен в престижную марафонскую серию Международной федерации лыжных гонок (FIS) Worldloppet Cup.