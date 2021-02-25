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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА обыграл "Олимпиакос" в Евролиге, едва не упустив преимущество в 25 очков

Встреча завершилась со счетом 75:74
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия (в центре) EPA-EFE/PETE ANDREOU
Описание
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия (в центре)
© EPA-EFE/PETE ANDREOU

ТАСС, 25 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 75:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал форвард греческой команды Шакил Маккиссик, в его активе 24 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс - 15. После первой половины игры ЦСКА обыгрывал "Олимпиакос" со счетом 44:26, а по ходу третьей четверти преимущество российской команды достигло 25 очков.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав в 25 матчах 17 побед. "Олимпиакос" с 11 победами в 26 встречах идет 13-м.

В следующем матче ЦСКА 2 марта в гостях сыграет с израильским "Маккаби".

 

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