ЦСКА обыграл "Олимпиакос" в Евролиге, едва не упустив преимущество в 25 очков

ТАСС, 25 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 75:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал форвард греческой команды Шакил Маккиссик, в его активе 24 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс - 15. После первой половины игры ЦСКА обыгрывал "Олимпиакос" со счетом 44:26, а по ходу третьей четверти преимущество российской команды достигло 25 очков.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав в 25 матчах 17 побед. "Олимпиакос" с 11 победами в 26 встречах идет 13-м.

В следующем матче ЦСКА 2 марта в гостях сыграет с израильским "Маккаби".