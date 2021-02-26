Стартует 20-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Чемпионат России по футболу возобновится после зимнего перерыва пятничным матчем 20-го тура между "Тамбовом" и "Ротором". Встреча пройдет на "Мордовия-Арене" в Саранске и начнется в 19:00 мск.

Перед стартом второй части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии "Тамбова" с турнира. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России. "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Состав команды обновился практически полностью, костяк составляют футболисты, арендованные у других клубов. "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками, и матч с "Ротором" станет важным в борьбе за право остаться в РПЛ на следующий сезон. Команда из Волгограда набрала 14 очков и идет на 13-й позиции. "Локомотив" примет ЦСКА ЦСКА после 19 туров набрал 37 очков и занимает второе место в таблице. Во время паузы клуб в связи с окончанием контрактов покинули ассистенты главного тренера Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Штаб Виктора Гончаренко после их ухода пополнили бывшие игроки ЦСКА Дмитрий Крамаренко и Алексей Березуцкий.

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Несколько изменений произошли и в составе армейцев. В аренду были отданы полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Адольфо Гайч. Незадолго до возобновления сезона ЦСКА нашел замену обоим игрокам - на 4,5 года был подписан контракт с 21-летним хавбеком норвежского "Стабека" Эмилем Бохиненом, также в аренду из китайского клуба "Далянь Ифан" пришел 31-летний венесуэльский форвард Саломон Рондон, который успел поиграть в России за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". В четверг ЦСКА сообщил о том, что вратарь Игорь Акинфеев изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. ЦСКА объявил о досрочном возвращении из аренды в екатеринбургском "Урале" вратаря Ильи Помазуна. В текущем сезоне Помазун сыграл за "Урал" 17 встреч, в пяти из которых отыграл "на ноль". В "Локомотиве" в конце декабря прошлого года сменился генеральный директор. Место Василия Кикнадзе занял бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе железнодорожников, бывший футбольный агент и экс-председатель Совета профессионального союза футболистов и тренеров Владимир Леонченко. "Локомотив" в осенней части чемпионата играл с большими перепадами и занимает только восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. Зимой клуб разорвал контракт с 32-летним защитником Слободаном Райковичем. Ему на смену из французского "Бордо" был куплен 29-летний Пабло Кастро, который уже успел отметиться победным голом в кубковом матче с "Тамбовом" (3:0). Перед столичным дерби железнодорожники испытывают проблемы с составом. Продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки полузащитник Дмитрий Баринов, под вопросом участие в игре нападающих Федор Смолова и Зе Луиша, а также полузащитника Антона Миранчука. В первом круге "Локомотив" неожиданно для многих обыграл на выезде ЦСКА со счетом 1:0. Предстоящая встреча пройдет на "РЖД-Арене" в субботу и начнется в 19:00 мск. Промес готов В субботу свой первый матч в РПЛ после перерыва проведет и действующий чемпион "Зенит". Команда из Санкт-Петербурга примет "Ростов", встреча начнется в 16:30 мск. В зимнее трансферное окно "Зенит" не приобрел ни одного футболиста. Сине-бело-голубые опережают ЦСКА в таблице на четыре очка, "Ростов" с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице.