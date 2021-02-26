Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

"Арсенал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Ответные матчи 1/16 финала прошли в среду и четверг. Хорватское "Динамо" обыграло российский "Краснодар" со счетом 1:0 и вышло в следующий раунд плей-офф Лиги Европы (первый матч - 3:2), швейцарский "Янг Бойз" по сумме двух встреч прошел германский "Байер" (4:3, 2:0), украинское "Динамо" - бельгийский "Брюгге" (1:1, 1:0), чешская "Славия" - английский "Лестер" (0:0, 2:0), английский "Манчестер Юнайтед" - испанский "Реал Сосьедад" (4:0, 0:0), итальянский "Милан" - сербскую "Црвену Звезду" (2:2, 1:1), греческий "Олимпиакос" - нидерландский ПСВ (4:2, 1:2), итальянская "Рома" - португальскую "Брагу" (2:0, 3:1).

Ранее четверг в 1/8 финала пробились английский "Арсенал", нидерландский "Аякс", испанские "Вильярреал", "Гранада", шотландский "Рейнджерс", норвежский "Мольде" и украинский "Шахтер", в среду путевку в следующую стадию турнира завоевал английский "Тоттенхэм".

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные - 18 марта.