Загребский занавес. "Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

ТАСС, 26 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" на выезде потерпел поражение от хорватского "Динамо" из Загреба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Игра на стадионе "Максимир" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, автором единственного гола стал Мислав Оршич (31-я минута).

Первая игра между российским и хорватским клубами, состоявшаяся 18 февраля в Краснодаре, также завершилась победой загребцев - 3:2. Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева начинала выступление на международной арене с раунда плей-офф Лиги чемпионов, где дважды обыграла греческий ПАОК (дома - 2:1, на выезде - 2:1) и впервые в истории вышла в групповую стадию турнира. В основной сетке главного еврокубка "Краснодар" играл с испанской "Севильей" (на выезде - 2:3, дома - 1:2), английским "Челси" (дома - 0:4, на выезде - 1:1) и французским "Ренном" (на выезде - 1:1, дома - 1:0). Заняв третье место в этом квартете, команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где завершила выступление, потерпев два поражения.

"Краснодар" был последним представителем российского футбола в еврокубках. Другие команды завершили выступление еще в 2020 году. Московское "Динамо" не сумело преодолеть второй раунд квалификации Лиги Европы, "Ростов" - третий. Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы, где одним соперников было загребское "Динамо" (дома - 0:0, на выезде - 1:3).

В основной сетке еврокубков российские клубы провели 26 матчей, одержав в них одну победу - "Краснодар" 2 декабря дома обыграл "Ренн" (1:0) в Лиге чемпионов. "Зенит" в своей группе главного еврокубка потерпел пять поражений, один раз сыграв вничью. "Локомотив" и ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три раза сыграли вничью и проиграли.

Матч против загребского "Динамо" стал дебютным для 19-летнего вратаря Станислава Агкацева не только в еврокубках, но и вообще за первую команду краснодарцев. Основной голкипер Матвей Сафонов не играет в начале 2021 года из-за травмы. Заменявший его Евгений Городов совершил несколько ошибок в первой игре против хорватского клуба и во встрече 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Сочи" (1:2). В Загребе он остался на скамейке запасных.

"Вчера вечером тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе; спросил, готов ли я - ответил, что готов, - сказал после дебютного матча Агкацев, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Небольшое волнение присутствовало, но парни поддержали, все было хорошо, пара действий в начале матча - и пришла уверенность. Почему не забили? Суетились, наверное, хотели больше забить, но по самоотдаче все старались".

"Краснодар" рассчитывал на большее в начале 2021 года

Матч против загребского "Динамо" пропустил шведский нападающий "Краснодара" Маркус Берг, забивший один из двух мячей российской команды в первой встрече. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Мурад Мусаев объяснил, почему форвард не полетел с командой в Загреб. "У Берга буквально за день до вылета обострилась проблема со спиной. Он остался в Краснодаре и проходит лечение", - отметил специалист.