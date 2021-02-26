Загребский занавес. "Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

ТАСС, 26 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" на выезде потерпел поражение от хорватского "Динамо" из Загреба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Игра на стадионе "Максимир" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, автором единственного гола стал Мислав Оршич (31-я минута).
Первая игра между российским и хорватским клубами, состоявшаяся 18 февраля в Краснодаре, также завершилась победой загребцев - 3:2. Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева начинала выступление на международной арене с раунда плей-офф Лиги чемпионов, где дважды обыграла греческий ПАОК (дома - 2:1, на выезде - 2:1) и впервые в истории вышла в групповую стадию турнира. В основной сетке главного еврокубка "Краснодар" играл с испанской "Севильей" (на выезде - 2:3, дома - 1:2), английским "Челси" (дома - 0:4, на выезде - 1:1) и французским "Ренном" (на выезде - 1:1, дома - 1:0). Заняв третье место в этом квартете, команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где завершила выступление, потерпев два поражения.
"Краснодар" был последним представителем российского футбола в еврокубках. Другие команды завершили выступление еще в 2020 году. Московское "Динамо" не сумело преодолеть второй раунд квалификации Лиги Европы, "Ростов" - третий. Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы, где одним соперников было загребское "Динамо" (дома - 0:0, на выезде - 1:3).
В основной сетке еврокубков российские клубы провели 26 матчей, одержав в них одну победу - "Краснодар" 2 декабря дома обыграл "Ренн" (1:0) в Лиге чемпионов. "Зенит" в своей группе главного еврокубка потерпел пять поражений, один раз сыграв вничью. "Локомотив" и ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три раза сыграли вничью и проиграли.
Матч против загребского "Динамо" стал дебютным для 19-летнего вратаря Станислава Агкацева не только в еврокубках, но и вообще за первую команду краснодарцев. Основной голкипер Матвей Сафонов не играет в начале 2021 года из-за травмы. Заменявший его Евгений Городов совершил несколько ошибок в первой игре против хорватского клуба и во встрече 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Сочи" (1:2). В Загребе он остался на скамейке запасных.
"Вчера вечером тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе; спросил, готов ли я - ответил, что готов, - сказал после дебютного матча Агкацев, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Небольшое волнение присутствовало, но парни поддержали, все было хорошо, пара действий в начале матча - и пришла уверенность. Почему не забили? Суетились, наверное, хотели больше забить, но по самоотдаче все старались".
"Краснодар" рассчитывал на большее в начале 2021 года
Матч против загребского "Динамо" пропустил шведский нападающий "Краснодара" Маркус Берг, забивший один из двух мячей российской команды в первой встрече. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Мурад Мусаев объяснил, почему форвард не полетел с командой в Загреб. "У Берга буквально за день до вылета обострилась проблема со спиной. Он остался в Краснодаре и проходит лечение", - отметил специалист.
Также тренер заявил, что его игроки сами подарили "Динамо" мяч в эпизоде с пропущенным голом. "Игра, как и ожидалось, получилась сложной с большим количеством борьбы и единоборств, соперник давал очень мало пространства, чтобы проводить свои атаки, - сказал Мусаев. - Пропустили гол после грубой ошибки, подарили этот мяч, что сделало для "Динамо" задачу еще более комфортной. Мы не смогли оказать нужного давления, чтоб забить и добиться результата".
Говоря о выступлении в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), матчи которой возобновятся 26 февраля, главный тренер "Краснодара" назвал максимальную задачу, которая стоит перед его командой. "В российском чемпионате осталось 11 матчей, и задача в каждом из них достичь максимального результата. Мы недовольны тем, как начали этот год, рассчитывали на большее. У нас нет другого выхода, нам надо реабилитироваться перед болельщиками, будем стараться выиграть все 11 матчей", - заявил он.
"Краснодар" после 19 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 11 очков, от зоны еврокубков - три очка. В 20-м туре команда Мусаева 28 февраля дома сыграет с екатеринбургским "Уралом".
Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич после игры признал, что в первом тайме ощущалось волнение - как на поле, так и за его пределами. "После перерыва мы стали спокойнее и довели дело до победы. Поздравляю игроков. В обоих матчах мы показали, насколько хороши", - сказал наставник хорватской команды.
"Думаю, только над реализацией надо поработать. Сейчас хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой", - добавил Мамич.
Нидерланды готовы потеснить Россию в таблице коэффициентов УЕФА
После вылета "Краснодара" из Лиги Европы Россия осталась на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Она может опуститься на восьмую позицию уже в марте, пропустив вперед Нидерланды. Это произойдет, если единственный представитель этой страны амстердамский "Аякс" на стадии 1/8 финала одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью.
Сезон-2020/21 был последним на данный момент, когда Россию в еврокубках представляли шесть клубов. "Динамо" и "Ростов", не прошедшие квалификацию Лиги Европы, в сумме принесли в копилку России 0,166 балла; не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА - 0,500 балла, а занявшие последние места в группе Лиги чемпионов "Локомотив" и "Зенит" - 0,833 и 1,166 балла соответственно. "Краснодар" заработал 1,667 балла. За сезон клубы из РПЛ суммарно набрали 4,333 балла, в активе Нидерландов, от которых изначально выступало пять клубов, 8,000 баллов.
В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда.
При этом, если Россия по итогам этого сезона опустится на восьмое место, она по-прежнему сможет делегировать для выступления в еврокубках пять клубов. Такое же распределение по турнирам под эгидой УЕФА и их стадиям имеют страны, занимающие в таблице коэффициентов места с седьмого по девятое.
Суммарный коэффициент той или иной страны в таблице УЕФА формируется на основе результатов команд за последние пять сезонов, включая текущий. С учетом того, что результаты относительно успешных для России сезонов-2016/17 и 2017/18 вскоре уже не будут учитываться, позиция страны в таблице коэффициентов УЕФА может ухудшиться, если в сезоне-2021/22 команды не станут выступать значительно лучше.