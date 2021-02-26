Первый гол Сергачева в текущем сезоне НХЛ помог "Тампе" обыграть "Каролину"

В составе "Тампы" отличились Михаил Сергачев (33-я минута), Янни Гурд (47), Барклай Гудроу (59). За "Каролину" заброшенной шайбой отметился Бретт Песс (15).

ТАСС, 26 февраля. "Тампа" со счетом 3:1 обыграла "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сергачев забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету россиянина 13 очков (1 гол + 12 передач) в 18 матчах регулярного чемпионата. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский остался в запасе, нападающий команды Александр Волков не отметился результативными действиями. Форвард "Каролины" Андрей Свечников также не сумел отличиться.

"Тампа" набрала 27 очков в 18 матчах и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. "Каролина" с 25 очками за 19 игр находится на четвертой позиции.

Следующий матч "Тампа" проведет 28 февраля дома против "Далласа". "Каролина" 27 февраля в гостях сыграет с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Вашингтон" на своей площадке переиграл "Питтсбург" (5:2), капитан хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. "Нью-Джерси" на выезде победил "Баффало" (4:3 ОТ), голевой пас на свой счет записал нападающий гостей Никита Гусев. "Флорида" дома оказалась сильнее "Далласа" (3:2), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 37 бросков по своим воротам.