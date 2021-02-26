Более 100 волонтеров будет задействовано на Кубке мира по фристайлу в Челябинской области

ТАСС, 26 февраля. Организаторы этапа Кубка мира по фристайлу на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области отберут 110 волонтеров для помощи в организации спортивного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту региона.

"Завершился отбор волонтеров на этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет на "Солнечной долине" 13 марта. Заявки подали порядка 250 человек. Кандидатов ждет собеседование, после чего будут выбраны 110 человек. В двух направлениях - встреча в аэропорту и атташе команд - уже прошли собеседования и отобраны лучшие добровольцы", - говорится в сообщении.

Работа волонтеров в аэропорту начнется уже 8 марта, когда ожидается прилет спортсменов. Большая часть волонтеров будет задействована в работе со зрителями, координации потоков людей, обеспечении социальной дистанции и масочного режима. Также добровольцы будут работать с командами, судьями, СМИ, службой аккредитации.

"Часть ребят помогали в организации этапа Кубка мира по сноуборду, который проходил на ГЛЦ "Банное" в начале февраля. Они имеют опыт работы в текущих карантинных условиях, понимают запросы участников, научились собственным примером показывать тотальное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, могут быстро сориентироваться в ситуации, поэтому принять волонтеров, отработавшим в феврале, было нашим принципиальным решением", - цитирует пресс-служба руководителя волонтерского корпуса Ирину Чиркову.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет 12-13 марта. За медали будут бороться более 80 спортсменов из 18 стран.