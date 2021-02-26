СМИ: "Манчестер Сити" может предложить £100 млн за Холланда и Рейну

ТАСС, 26 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения в летнее трансферное окно полузащитника Джованни Рейны и нападающего Эрлинга Холанда, выступающих за дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает журналист портала Goal Ронан Мерфи в Twitter.

По информации журналиста, сумма трансфера двух футболистов может составить более £100 млн. Также в контракт Рейны может быть внесен пункт, по условиям которого он проведет еще один сезон в "Боруссии".

Холланду 20 лет, в нынешнем сезоне норвежский футболист провел 17 матчей в чемпионате Германии и забил 17 голов. Рейне 18 лет, американец играет за "Боруссию" с 2020 года. В составе германского клуба он провел 34 матча, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Отцы футболистов в свое время выступали за "Манчестер Сити": Альф-Инге Холланд - с 2000 по 2003 год (38 матчей), Клаудио Рейна - с 2003 по 2007 год (77 матчей).