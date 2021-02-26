Защитник "Тампы" Сергачев рад, что его первый гол в сезоне был забит в нужное время

ТАСС, 26 февраля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаил Сергачев рад, что его первый гол в сезоне помог клубу одержать победу. Комментарий игрока приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на пятницу "Тампа" дома обыграла "Каролину" со счетом 3:1. Сергачев стал автором первой шайбы команды и сравнял счет в матче, российский защитник впервые отличился в нынешнем сезоне. Также на его счету 12 результативных передач в 18 матчах.

"Да, я ждал этого 18 матчей, было очень приятно, - сказал 22-летней Сергачев. - Здорово еще, что забит он был в нужное время. Нам очень нужен был гол, так что я счастлив, что он помог".

В прошлом сезоне Сергачев отыграл за "Тампу" 70 встреч в регулярном чемпионате, набрав 34 очка (10 голов + 24 передачи), и стал обладателем Кубка Стэнли.