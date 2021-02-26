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НХЛ

Главный тренер "Флориды" отметил игру Бобровского в победном матче НХЛ с "Далласом"

Российский голкипер отразил 37 бросков

ТАСС, 26 февраля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Джоэль Кенневилль похвалил российского голкипера Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата против "Далласа". Комментарий тренера приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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В ночь на пятницу "Флорида" на своем льду победила "Даллас" со счетом 3:2. Бобровский отразил 37 бросков.

"Думаю, что он был превосходен. Я бы назвал эту победу вратарской, - сказал Кенневилль. - Каждый период Бобровский удерживал нас в игре. Сергей дал нам шанс перед третьим периодом, а мы нашли способ забить и победить, именно он был причиной удачного исхода".

Бобровскому 32 года, в текущем сезоне он провел девять матчей, пропуская в среднем 3,05 шайбы за игру. "Флорида" с 28 очками после 19 матчей занимает первое место в Центральном дивизионе.

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