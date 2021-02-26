FIS объяснила решение не исполнять "Катюшу" при награждении российских лыжников

"Каждая федерация принимает собственное решение совместно с руководящим органом по этому виду спорта, и все стороны согласились, что гимн FIS будет использоваться на всех чемпионатах мира под эгидой организации", - сообщили в международной федерации.

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 26 февраля. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердить собственный гимн, а не "Катюшу" в качестве музыкального сопровождения церемоний награждения российских спортсменов на чемпионатах мира было согласовано со всеми заинтересованными сторонами. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

Вяльбе: нужно сделать выводы из отсутствия гимна на ЧМ и искоренить допинг в стране

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на стартовавшем 24 февраля чемпионате мира в Оберстдорфе выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF). Перед началом турнира обсуждался вариант, что в честь победы российских спортсменов на церемониях награждения будет звучать "Катюша", которую комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна России на Олимпиаде. Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) в качестве музыкального сопровождения утвердил фрагмент из концерта №1 Петра Чайковского, он звучал во время чемпионата мира по конькобежному спорту в Нидерландах по случаю победы Ангелины Голиковой. Международная федерация хоккея решение о том, будет ли "Катюша" звучать на чемпионате мира вместо российского гимна, примет в марте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта, всего на турнире будут разыграны 24 комплекта наград. Первые победители стали известны в четверг, российские спортсмены медалей пока не завоевали. FIS также проводит чемпионаты мира по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.