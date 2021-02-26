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Зимние неолимпийские виды спорта

Шипулин и Алыпов примут участие в лыжном марафоне на 100 км в Свердловской области

Гонка "Уральская сотня" пройдет 27 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов примут участие в лыжном марафоне на 100 км в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Гонка проводится по инициативе призера Олимпийских игр Ивана Алыпова и команды "Клуб чемпионов", - говорится в сообщении. - На старт традиционно выходят как профессиональные спортсмены, приезжающие на Урал побороться за призы, так и лыжники-любители, желающие преодолеть себя. В этом году свое участие подтвердили именитые спортсмены: Антон Шипулин, Владимир Волошин, Иван Алыпов, Иван Черезов, Евгений Дементьев и другие".

Гонка "Уральская сотня" пройдет 27 февраля в Сысертском городском округе. Забег продлится максимум семь часов, после чего состоится награждение.

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