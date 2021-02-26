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Футбол в России

В "Тамбове" раскрыли зарплаты футболистов, пришедших в клуб перед второй частью сезона

Зарплата у арендованных игроков не более 50 тыс. рублей
Игроки "Тамбова" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Тамбова"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Зарплата игроков, пришедших в футбольный клуб "Тамбов" перед возобновлением сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), не превышает 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона в РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

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"Мы платим [арендованным игрокам] 12,5-12,8 тыс. рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей", - сказал Худяков.

Во время зимней паузы из "Тамбова" в новые клубы ушли 13 игроков, также из заявки команды были исключены еще четыре футболиста. На первую официальную игру в 2021 году, матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против московского "Локомотива" (0:3), в заявку тамбовчан были включены 17 игроков. После этого клуб объявил о переходе еще 13 футболистов. В общей сложности зимой в аренду были взяты 11 человек - защитники Илья Мартынов ("Краснодар-2") и Александр Денисов ("Арсенал", Тула), полузащитники Тигран Аванесян (ЦСКА), Юрий Бавин ("Урал"), Евгений Чабанов ("Кубань"), Антон Терехов и Владислав Карапузов (оба - "Динамо", Москва), а также нападающие Давид Тошевски ("Ростов"), Артем Архипов ("Кубань"), Роман Минаев ("Арсенал") и Кирилл Климов ("Рубин").

Сезон в РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день "Тамбов" в Саранске примет волгоградский "Ротор". Игра начнется в 19:00 мск.

После 19 туров "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 13 очков. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение места в премьер-лиге по спортивному принципу, составляет восемь очков.

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