Соперником Усмана Нурмагомедова по дебютному поединку в Bellator будет Хэмел

ТАСС, 26 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов дебютный поединок в Bellator проведет против американца Майка Хэмела. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Поединок в легком весе пройдет 2 апреля.

Усману Нурмагомедову 22 года. На его счету 11 боев, во всех он одержал победу. Он является двоюродным братом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

28-летний Хэмел одержал в смешанных единоборствах семь побед и потерпел четыре поражения.