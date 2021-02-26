"Тамбов" определится с возможностью переезда в Саранск до середины апреля

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона в РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. 19 февраля состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом", по его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ясность в вопросе возможного переезда футбольного клуба "Тамбов" в Саранск на постоянной основе наступит до середины апреля. Об этом ТАСС заявил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

"То, что команда доиграет сезон, - это точно, - сказал Худяков. - Все деньги, которые сейчас будут приходить, пойдут на погашение долгов по зарплате и налоги. У нас есть партнер, который помогает, чтобы сейчас шла жизнедеятельность клуба, - покупает билеты, оплачивает проживание и питание".

"Все делается для того, чтобы сохранить команду. Мы прекрасно понимаем, что если бы снялись - это было бы все. Ребята бы не получили денег и под футбольным клубом "Тамбов" была бы подведена жирная черта", - отметил спортивный директор клуба.

Собеседник агентства подчеркнул, что "Тамбов" обязательно доиграет сезон в РПЛ и постарается войти в зону стыковых матчей. "Мы не сидим на месте и ведем переговоры - если за это время найдется инвестор, которому будет интересна команда и который сможет погасить долги и взять команду под свое крыло, тогда есть только один вариант - переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли нам навстречу - мы с ними нормально контактируем по поводу проведения матчей, руководство региона и министр спорта помогают нам", - добавил он.

"Чтобы вести переговоры [о переезде], нужно, чтобы от нас исходила какая-то конкретика. Как она у нас будет, мы начнем переговоры. Думаю, это будет до середины апреля", - резюмировал Худяков.

Сезон в РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день "Тамбов" в Саранске примет волгоградский "Ротор". Игра начнется в 19:00 мск.

После 19 туров "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 13 очков. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение места в премьер-лиге по спортивному принципу, составляет восемь очков.