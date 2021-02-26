Армянский шахматист Левон Аронян будет выступать за США

ТАСС, 26 февраля. Армянский шахматист Левон Аронян принял решение выступать за США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Одной из причин такого решения Аронян назвал безразличие нынешнего правительства Армении к шахматам. "Прошлый год был слишком тяжелым для всех нас: эпидемия, война, в моем случае также личные невзгоды и абсолютное безразличие государства к армянским шахматам, - написал Аронян. - Передо мной стоял выбор: бросить дело жизни или переехать туда, где меня ценили. Прождав больше года исполнения обещаний действующей власти, я понял, что мне нужно принять прорывное решение - уехать из родной страны. Очевидно, что каждый год ожидания перемен - это пустая трата времени с точки зрения моей спортивной карьеры".

По его словам, после революции 2018 года новое правительство пообещало продолжить политику поддержки шахмат, но обещание ограничилось лишь годом частичной помощи. "За это время на шахматную арену вышли новые государственные деятели, которые совершенно не разбирались в спорте и, приписывая себе наш успех, начали самоутверждаться, в том числе путем шантажа, - отметил шахматист. - Им удалось расколоть шахматную семью, которая формировалась годами, и превратить все в хаос".

"Все мои попытки остановить деструктивные решения в области шахмат провалились. Мне не удалось объяснить новому правительству, что шахматы - это большое наследие нашей страны, что наши успехи на этом поприще - это одно из величайших достижений нашей страны", - заключил он.

По словам Ароняна, американский меценат и любитель шахмат Рекс Синкфелд не раз предлагал ему переехать в США, но сам шахматист отказывался от перехода. Также поддержку Ароняну оказывал американский шахматист Фабиано Каруана.

Ароняну 38 лет, он занимает шестое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Аронян четырежды принимал участие в турнире претендентов, дважды выигрывал Кубок мира FIDE (2005, 2017), в составе сборной Армении трижды выигрывал Шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012) и побеждал на командном чемпионате мира (2011). Также на его счету победы на чемпионатах мира по рапиду (2009) и блицу (2010). В 2005 году Аронян был признан лучшим спортсменом Армении.