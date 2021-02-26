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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Заключен контракт на проведение в России молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года

Турнир пройдет в Новосибирске и Омске

ТАСС, 26 февраля. Федерация хоккея России объявила о заключении контракта с Международной федерацией хоккея (IIHF) на проведение в стране в 2023 году молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Молодежный чемпионат мира планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Подписанный контракт предоставляет право проведения чемпионата, описывает права и обязанности сторон, а также содержит практическую информацию по организации и проведению турнира.

Молодежный чемпионат мира проводится каждый год. Самой титулованной командой является сборная Канады - на ее счету 18 побед на мировых первенствах. Чемпионат мира 2021 года выиграла сборная США. Российская команда заняла четвертое место.

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