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Футбол в России

РФС планирует получить в нынешнем году 4,5 млрд рублей от коммерческой деятельности

По словам главы РФС Александра Дюкова, средства будут направлены на реализацию реформ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен получить от коммерческой деятельности в 2021 году 4,5 млрд рублей. Об этом заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

В пятницу прошло заседание исполкома РФС, на котором должен был быть принят бюджет на 2021 год.

"Если говорить о доходах РФС, мы планируем, что они будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. От коммерческой деятельности планируем получить порядка 4,5 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию реформ. Спасибо партнерам, которые продолжают верить в то, что нам удастся реформировать российский футбол", - заявил Дюков.

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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