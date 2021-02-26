РФС планирует получить в нынешнем году 4,5 млрд рублей от коммерческой деятельности

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен получить от коммерческой деятельности в 2021 году 4,5 млрд рублей. Об этом заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

В пятницу прошло заседание исполкома РФС, на котором должен был быть принят бюджет на 2021 год.

"Если говорить о доходах РФС, мы планируем, что они будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. От коммерческой деятельности планируем получить порядка 4,5 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию реформ. Спасибо партнерам, которые продолжают верить в то, что нам удастся реформировать российский футбол", - заявил Дюков.