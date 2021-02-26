РФС продолжит ужесточение финансовых требований по лицензированию клубов

Перед стартом второй части чемпионата России была вероятность того, что из-за долгов по зарплате сезон может не доиграть "Тамбов".

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос, я уже говорил, почему с "Тамбовом" получилось так - лицензирование исторически было достаточно мягким. Клубы предоставляли гарантийные письма от региональных властей, - сказал Дюков. - В прошлом сезоне "Тамбов" предоставил такое письмо от региональных властей. Не буду называть другие клубы, но это внушительный список".

"Исторически мы принимали такие письма, что обеспечивало наличие 16 клубов в РПЛ. Эти обязательства исполнялись, случаев, когда возникали проблемы, как с "Тамбовом", не так много - это нехорошая история. Мы продолжим работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании", - добавил глава РФС.

После 19 туров "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.