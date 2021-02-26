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Футбол в России

РФС продолжит ужесточение финансовых требований по лицензированию клубов

По словам главы РФС Александра Дюкова, случаев, когда возникали проблемы гарантийными письмами от региональных властей, как с "Тамбовом", не так много

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжит вести работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании клубов. Об этом заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Перед стартом второй части чемпионата России была вероятность того, что из-за долгов по зарплате сезон может не доиграть "Тамбов".

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"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос, я уже говорил, почему с "Тамбовом" получилось так - лицензирование исторически было достаточно мягким. Клубы предоставляли гарантийные письма от региональных властей, - сказал Дюков. - В прошлом сезоне "Тамбов" предоставил такое письмо от региональных властей. Не буду называть другие клубы, но это внушительный список".

"Исторически мы принимали такие письма, что обеспечивало наличие 16 клубов в РПЛ. Эти обязательства исполнялись, случаев, когда возникали проблемы, как с "Тамбовом", не так много - это нехорошая история. Мы продолжим работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании", - добавил глава РФС.

После 19 туров "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Теги
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