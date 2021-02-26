{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Максим Митрофанов возглавил комиссию РФС по лицензированию

Предыдущим председателем комиссии был Александр Зорков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Максим Митрофанов возглавил комиссию Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

В пятницу прошел исполком РФС, на котором в том числе были произведены новые назначения в подразделения.

"Комиссия по лицензированию была обновлена, в ближайшее время вы увидите новый состав на сайте. Ее возглавил Митрофанов, также вошел [Арсений] Замятин. Любое изменение состава комиссии - эволюционный путь. Мы обновили состав комиссии", - сказал Рогачев.

Митрофанов является заместителем генерального секретаря РФС. Предыдущим председателем комиссии был Александр Зорков.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Никита Симонян переизбран первым вице-президентом РФС
Вице-президентами организации были избраны Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев
Читать полностью