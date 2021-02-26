Максим Митрофанов возглавил комиссию РФС по лицензированию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Максим Митрофанов возглавил комиссию Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

В пятницу прошел исполком РФС, на котором в том числе были произведены новые назначения в подразделения.

"Комиссия по лицензированию была обновлена, в ближайшее время вы увидите новый состав на сайте. Ее возглавил Митрофанов, также вошел [Арсений] Замятин. Любое изменение состава комиссии - эволюционный путь. Мы обновили состав комиссии", - сказал Рогачев.

Митрофанов является заместителем генерального секретаря РФС. Предыдущим председателем комиссии был Александр Зорков.