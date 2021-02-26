Отец Большунова считает, что лыжника попрессовали перед чемпионатом мира новым наказанием

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 26 февраля. /ТАСС/. Дополнительное наказание в отношении российского лыжника Александра Большунова за инцидент с финном Йонни Мяки похож на спланированную акцию с целью оказать на спортсмена психологическое давление перед стартом чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена Александр Большунов - старший.

В четверг перед розыгрышем первых медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе стало известно о новых санкциях в отношении Большунова за январский инцидент с финном Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Лидеру российской сборной был назначен испытательный срок на пять стартов (на весь чемпионат мира). Если во время одной из гонок он заблокирует соперника или проявит неспортивное поведение, то будет отстранен на два следующих старта.

"Накануне чемпионата мира они выступают с таким заявлением, чтобы оказать психологическое давление, постараться придержать его. После того случая прошло уже много времени, ничего не сообщалось, но перед чемпионатом мира решили его еще раз попрессовать", - сказал Большунов-старший.

"Считаю это решение неправильным. Наши спортсмены постоянно сталкиваются с предвзятым отношением, даже Елена Валерьевна Вяльбе говорит о двойных стандартах при вынесении решения по тому или иному инциденту: нас наказывают, других - нет. Это неправильно, все это выглядит некрасиво", - добавил он.

Отец двукратного победителя Кубка мира убежден, что финский лыжник нарушал правила во время борьбы с Большуновым за призовое место. "Я до сих пор считаю, что вся эта ситуация была трактована неверно, - сказал Большунов-старший. - Прочел вчера очередной комментарий Мяки, который порадовался дополнительному наказанию. Все это выглядит глупо, ведь он ударил его по лыже, но ему за это ничего не было".

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты Большунов в ответ на действия Мяки отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали.