РФС выступает за ужесточение наказаний для владельцев клубов в случае финансовых проблем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) будет работать над ужесточением мер по отношению к руководителям клубов, у которых есть большие финансовые проблемы, вплоть до пожизненного отстранения. Об этом заявил журналистам президент РФС Александр Дюков по итогам заседания исполкома организации.

В текущем сезоне футбольный клуб "Тамбов" испытывает финансовые проблемы: перед стартом второй части сезона в Тинькофф-РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира, а многомесячные долги по зарплате в "Тамбове" превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

"Это произошло, потому что была практика, принятая достаточно давно - клубы предоставляли гарантии от региональных властей, - отметил Дюков. - За все время были получены сотни таких писем. Такие случаи, как с "Тамбовом", исключение из правил, в этом ничего хорошего нет".

"Определенные решения были приняты в декабре. К началу новой процедуры лицензирования обсуждается ужесточение требований, чтобы избежать таких ситуаций: гарантийных писем будет недостаточно, нужно будет предоставлять договоры с властями и спонсорами. С точки зрения мониторинга мы внедряем модуль "онлайн-бюджет клуба", клубы будут загружать данные, будут проводиться ежемесячные проверки. Считаю целесообразным ужесточить наказание для руководителей клубов, которые действуют авантюрно, вплоть до пожизненного отстранения от футбола", - добавил он.

Дюков отметил, что руководство лиги будет принимать меры по сохранению клубов в чемпионате путем избежания негативной финансовой ситуации. "РПЛ, насколько я знаю, обсуждает свои механизмы, которые бы помогали клубам избегать сложной финансовой ситуации и отвечать по обязательствам", - заключил он.