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Биатлон

Польховский по состоянию здоровья пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии

В Союзе биатлонистов России отметили, что в ближайшее время тренер должен пройти углубленное медицинское обследование
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский
© Сергей Русанов/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 26 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский по состоянию здоровья не сможет присутствовать на мартовских этапах Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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19 февраля во время чемпионата мира в Словении Польховский был доставлен в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов. Предполагается, что его здоровье пошатнули коронавирус, которым он переболел в начале года, и неудачное выступление команды на турнире.

В СБР отметили, что в ближайшее время Польховский должен пройти углубленное медицинское обследование. Нове-Место с 4 по 14 марта примет два этапа Кубка мира.

Польховскому 67 лет, на протяжении тренерской карьеры он неоднократно привлекался к работе с национальной командой. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.

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