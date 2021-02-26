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Футбол в России

Дюков заявил, что ему ничего неизвестно об аварийном состоянии стадиона "Крыльев Советов"

Ранее сообщалось, что на стадионе зимой лопнули металлические конструкции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не обладает информацией об аварийном состоянии стадиона "Крыльев Советов" - "Самара-Арены". Об этом он заявил журналистам по итогам заседания исполкома РФС.

Ранее в издании "Блокнот" сообщалось, что на стадионе зимой лопнули металлические конструкции.

"Мне ничего не известно о том, что ситуация критическая и стадион находится в аварийном состоянии. Есть клуб, который там играет. Надеюсь, что РФС не придется туда направлять сварщика", - заявил Дюков.

"Самара-Арена" была построена к чемпионату мира - 2018 и приняла шесть матчей турнира, включая игру сборных России и Уругвая (0:3). "Крыльев Советов" занимают второе место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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