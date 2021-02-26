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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжники Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на чемпионате мира

Гонки пройдут 27 февраля

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 26 февраля. /ТАСС/. Лидеры российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщил тренер лыжников Юрий Бородавко.

Мужской и женский скиатлон пройдет в субботу, 27 февраля. В четверг в Оберстдорфе лыжники разыграли первые два комплекта наград - в спринтерских гонках, россияне медалей не завоевали.

Большунов в спринте занял четвертое место, Непряева не прошла в полуфинал, после гонки она отметила, что все еще испытывает болевые ощущения в руке после перелома, полученного в конце января.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

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