Мозер будет работать в финале Кубка России с фигуристами Пепелевой и Плешковым

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тренер Нина Мозер будет работать с Алиной Пепелевой и Романом Плешковым в финале Кубка России по фигурному катанию. Об этом она рассказала ТАСС.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. Пепелева и Плешков выступят в соревнованиях спортивных пар.

"Я уже вернулась к активной деятельности. Абсолютно точно определенность, с кем буду работать, есть. Здесь я на финале буду стоять с Алиной [Пепелевой] и Ромой [Плешковым]. И вот еще есть две пары, пока обозначить не могу. Потому что в стадии создания этих пар, но они будут хорошими", - сказала Мозер.

Подопечные Мозер Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали чемпионами мира (2013) и двукратными олимпийскими чемпионами 2014 года (парное катание и командные соревнования). Ее воспитанники Ксения Столбова и Федор Климов завоевали золото в командных соревнованиях и серебро в парном катании на Играх в Сочи.

Мозер 56 лет, она является заслуженным тренером России. Свою активную тренерскую деятельность приостановила в марте 2018 года.