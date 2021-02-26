Умер гандболист сборной Португалии, четыре дня назад потерявший сознание на тренировке

ТАСС, 26 февраля. Вратарь гандбольного клуба "Порту" и сборной Португалии Альфредо Кинтана скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник на тренировке у Кинтаны произошла остановка сердца. Он был доставлен в больницу, где его подключили к ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут. Спортсмен был введен в искусственную кому. Компьютерная томография выявила отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца.

"Наш дорогой Альфредо Кинтана ушел из жизни сегодня. Тебя навсегда запомнят как одного из нас, настоящего дракона. Покойся с миром", - говорится в сообщении "Порту".

Кинтана выступал за "Порту" с 2010 года. За сборную Португалии он играл с 2014 года.