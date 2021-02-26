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Футбол в Англии

Bild: владелец "Челси" Абрамович одобрил покупку футболиста "Боруссии" Холанда

Трансферная стоимость норвежского форварда превышает 100 млн фунтов

ТАСС, 26 февраля. Английский футбольный клуб "Челси" заинтересован в приобретении норвежского нападающего германской "Боруссии" из Дортмунда Эрлинга Холанда. Об этом сообщает издание Bild.

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Отмечается, что владелец "Челси" Роман Абрамович одобрил покупку 20-летнего форварда. "Челси" готов заплатить за его переход более 100 млн фунтов.

Холанд перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" в январе 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.

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