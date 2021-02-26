Российский боец Корешков избежал перелома ноги в поединке AMC Fight Nights

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Андрей Корешков не получил серьезных травм после поединка в AMC Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Самочувствие Андрея нормальное, была контузия нерва ноги, - сказал собеседник агентства. - Есть опухоль, надрыв связок. Перелома нет".

Корешков получил травму ноги в поединке против бразильца Адриано Родригеса, который завершился победой россиянина в первом раунде болевым приемом на ногу. Бой прошел в Сочи 23 февраля.